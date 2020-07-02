TFF 1. Lig 33. hafta programı açıklandı

2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig 33. hafta müsabaka programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada maçların tarihleri ve saatleri açıklandı.
Şampiyonluğun ve küme düşme hattını ilgilendiren 8 karşılaşma 12 Temmuz Pazar günü 17.30'da başlayacak. Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası ise 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak..
İşte TFF tarafından açıklanan 33. hafta programı:
11 Temmuz Cumartesi:
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
12 Temmuz Pazar:
17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)
17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)
17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)