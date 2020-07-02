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1. Lig 33. hafta programı açıklandı

, 1. Lig'de 31'inci haftanın tamamlanmasının ardından 33'üncü hafta programını yayınladı. Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı hariç geri kalan maçlar 12 Temmuz Pazar günü saat 17:30'da oynanacak.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 23:17 Son Güncelleme: 2.7.2020 23:36 ABONE OL
TFF 1. Lig 33. hafta programı açıklandı

2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig 33. hafta müsabaka programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada maçların tarihleri ve saatleri açıklandı.

Şampiyonluğun ve küme düşme hattını ilgilendiren 8 karşılaşma 12 Temmuz Pazar günü 17.30'da başlayacak. Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası ise 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak..

İşte TFF tarafından açıklanan 33. hafta programı:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

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TFF 1. Lig 33. hafta programı açıklandı
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