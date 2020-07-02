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'den final açıklaması! Ziraat Finali seyircili mi oynanacak?

Başkanvekili Ali Düşmez, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Finali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Finalin seyircili oynanıp oynanmayacağı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Düşmez, "Ziraat Türkiye Kupası finalini seyircili oynatmak istiyoruz ama önemli olan şartların uygun olması" dedi.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 18:32 Son Güncelleme: 2.7.2020 18:32 ABONE OL
TFF'den final açıklaması! Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircili mi oynanacak?

Düşmez, "Milli takımın Eylül ayında oynayacağı maçlar için ligin Ağustos ortasında başlamasını kulüplerimizle görüştük, onların da farklı düşüncesi var. Yayıncı kuruluş, kulüpler ve federasyon olarak orta yolu bulacağız, sonrasında da kararı federasyon olarak vereceğiz" dedi.

"HEM MİLLİ TAKIMI, HEM DE KULÜPLERİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

TFF Başkan Vekilli Ali Düşmez, Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, "Kulüplerimiz ve yayıncı kuruluşla görüşmeler sürüyor. Türk futbolunun üç önemli ayağıyız. Ortak bir yerde buluşmayı planlıyoruz. Yayıncı kuruluş ve kulüplerle görüşmeler yaptıktan sonra son kararı federasyon olarak vereceğiz. Milli takımımızın Eylül ayında önemli mücadeleleri var ve bu yüzden Ağustos ortasında ligi oynatma isteğimizi kulüplerimizle görüştük. Ortak noktada buluşuruz, son kararı da hem milli takımı hem de kulüplerin çıkarını düşünerek federasyon olarak veririz" ifadelerini kullandı.

"KUPA FİNALİNİ ŞARTLAR UYGUN OLURSA SEYİRCİLİ OYNATMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Kupası Finali'nin tarihi ve seyircili oynanması durumu ile ilgili de Düşmez, "Kupa finalini seyircili oynamak istiyoruz ama önemli olan şartların uygun olması. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yeniledik ve çok modern bir hale getirdik. Temmuz ayı içerisinde kupa finalimizi oynatmak istiyoruz. Tüm takımlar tabii ki maçları seyircili oynamak ister, biz de federasyon olarak maçların seyircili olmasını istiyoruz ama önemli olan uygun şartların oluşması" dedi.

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TFF'den final açıklaması! Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircili mi oynanacak?
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