Yerli ve milli Fenerbahçe

Bu sezonu puan sıralamasında bitirebileceği en iyi yerde sonlandırmaya çalışan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları da başladı. Yabancı sayısında indirim olmasını bekleyen ve bu yüzden daha çok yerli isimleri düşünen sarı-lacivertlilerin bir diğer kıstası da millilik. Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde milli takımda da forma giyme yeteneğine sahıp isimlere gözünü dikmiş durumda.



GURBETTE TÜRK OPERASYONU BAŞLADI

Kanarya'nın ilk hedefi Almanya'da Düsseldorf ile küme düşen ve 6 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Kaan Ayhan... Türkiye'den başka talipleri de olan Kaan için istenen rakamı düşürmeye çalışan F.Bahçe'nin radarındaki diğer isim Fransa 2. Ligi'nde Le Havre'de top koşturan Umut Meraş… Sol bek olan futbolcu için de bonservis pazarlıkları yapılıp, uygun bir fiyata kadroya katılması için çalışılıyor. Listede ayrıca Kenan Karaman ve Enes Ünal gibi isimler de bulunuyor.



KAAN AYHAN 25 YAŞINDA

Schalke ve Frankfurt formaları giyen, Ağustos 2016'da 500 bin Euro karşılığında Düsseldorf'a transfer olan Kaan Ayhan, 28 kez A Milli formayı giydi ve 3 gol attı.



UMUT MERAŞ 24 YAŞINDA

Boluspor forması giyerken, Bursaspor'a 525 bin Euro'ya transfer olan Umut Meraş, bir sene sonra Le Havre'ye 1.3 milyon Euro'ya gitti. Oyuncu 6 kez A Milli formayı giydi.



SEMİH ÖZSOY'A BİR UYARI GELDİ BİR DE TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un 8 Mart'ta TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında yaptığı açıklamalardan ötürü uyarı yaptırımı uygulanmasına karar verdi. Özdemir ayrıca, Özsoy'un 5 Haziran'da FBTV'de yayınlanan 'Gündem Özel' isimli programda yaptığı açıklamaların kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle 250 bin TL'lik bir de tazminat davası açtı. Fenerbahçe de konunun takipçisi olacağını açıkladı.