Awaziem de listede

Stoper mevkiinde görev yapan Roco ve Mirin'in gözden çıkaran Beşiktaş, Vida için de tekliflere kapısını açmış durumda.Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan talebesi olan 31 yaşındaki Brezilyalı'yı düşük bir bonservis ve uygun maaşla kadroya katmayı düşünen yönetim, bu futbolcunun alternatifini de belirledi.Satın alma opsiyonlu kiralık düşünülen 23 yaşındaki Nijeryalı stoperin ekonomik koşulları, siyah-beyazlı kulübe uyuyor.La Liga ekibi Leganes formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Awaziem'in Porto ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.