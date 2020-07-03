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Awaziem de listede

Stoper transferinde ’ın eski talebesi Welinton’a öncelik veren , olumsuzluk yaşanması halinde 23 yaşındaki Nijeryalı’ya yönelecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Awaziem de listede
Stoper mevkiinde görev yapan Roco ve Mirin'in gözden çıkaran Beşiktaş, Vida için de tekliflere kapısını açmış durumda. Bu nedenle savunmanın göbeğine en az 1 takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, bir süredir Welinton için temaslarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan talebesi olan 31 yaşındaki Brezilyalı'yı düşük bir bonservis ve uygun maaşla kadroya katmayı düşünen yönetim, bu futbolcunun alternatifini de belirledi. Beşiktaş, Welinton'da olumsuzluk yaşanması halinde geçtiğimiz sezon Ç. Rizespor'da kiralık oynayan bu sezon ise Leganes forması giyen Awaziem'e yönelecek. Satın alma opsiyonlu kiralık düşünülen 23 yaşındaki Nijeryalı stoperin ekonomik koşulları, siyah-beyazlı kulübe uyuyor.

La Liga ekibi Leganes formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Awaziem'in Porto ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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