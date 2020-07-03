Haber turu

LİVERPOOL'UN efsanevi şampiyonluğu ile sona eren İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında dün örnek görüntüler yaşandı. 30 yıl sonra mutlu sona ulaşan teknik direktör Jürgen Klopp'un öğrencileri, kendilerinden önce son iki yılı şampiyon bitiren Manchester City'ye konuk oldu.Alkışlara hakemler de katıldı. Mücadeleyi Manchester ekibi 4-0 kazandı.MANCHESTER United taraftarı Craig Willis, Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez yan yana fotoğraf çektirince işinden oldu. Kareyi sosyal medyaya yükleyen Willis, daha sonra işe gittiğinde beklemediği bir şeyle karşılaştı.Premier Lig ekipleri maçtan iki gün önce teste giriyorlar.HOLLANDA ekibi Feyenoord, yeni kontrat için anlaşmaya vardığını açıkladığıSon iki sezonda ligde formayı 33 kez giyen başarılı orta saha oyuncusu, 5 golün yanı sıra 8 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu. Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord'un gençlik akademisine katılmıştı.İTALYAN basını Roma ile Napoli arasındaki Cengiz Ünder pazarlığının sona gelmekte olduğunu yazdı. Napoli'nin milli futbolcumuz için 30 milyon Euro teklifine 1 milyon Euro daha zam yaptığını, Roma'nın ise 35 milyon Euro'da ısrarcı olduğunu belirtenSatış gerçekleşirse Medipol Başakşehir de bonservis ücretinden yüzde 20 pay alacak.