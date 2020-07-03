Haber turu

Manchester City'den Liverpool'a alkışlar...
LİVERPOOL'UN efsanevi şampiyonluğu ile sona eren İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında dün örnek görüntüler yaşandı. 30 yıl sonra mutlu sona ulaşan teknik direktör Jürgen Klopp'un öğrencileri, kendilerinden önce son iki yılı şampiyon bitiren Manchester City'ye konuk oldu. M.City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola ve oyuncuları, Liverpool takımını maçtan önce sahaya çıkarken alkışladı.
Alkışlara hakemler de katıldı. Mücadeleyi Manchester ekibi 4-0 kazandı.
Sosyal mesafe işinden etti
MANCHESTER United taraftarı Craig Willis, Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez yan yana fotoğraf çektirince işinden oldu. Kareyi sosyal medyaya yükleyen Willis, daha sonra işe gittiğinde beklemediği bir şeyle karşılaştı. Patronu sosyal mesafeyi yok saydığı ve iş yerindeki çalışanların sağlığını riske attığı için 37 yaşındaki Willis'i işten çıkardı.
Premier Lig ekipleri maçtan iki gün önce teste giriyorlar.
Orkun Kökçü yeniledi
HOLLANDA ekibi Feyenoord, yeni kontrat için anlaşmaya vardığını açıkladığı Orkun Kökçü'nün 2023'te biten sözleşmesini 2 yıl daha ekleyip 2025'e kadar uzattı.
Son iki sezonda ligde formayı 33 kez giyen başarılı orta saha oyuncusu, 5 golün yanı sıra 8 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu. Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord'un gençlik akademisine katılmıştı.
Napoli ile Roma arasındaki fark 4 milyon Euro'ya indi!
İTALYAN basını Roma ile Napoli arasındaki Cengiz Ünder pazarlığının sona gelmekte olduğunu yazdı. Napoli'nin milli futbolcumuz için 30 milyon Euro teklifine 1 milyon Euro daha zam yaptığını, Roma'nın ise 35 milyon Euro'da ısrarcı olduğunu belirten Il Messaggero, aradaki 4 milyon Euro'luk farka rağmen transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
Satış gerçekleşirse Medipol Başakşehir de bonservis ücretinden yüzde 20 pay alacak.