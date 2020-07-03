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Başkan şifreleri vermişti! 'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

Başkanı geçtiğimiz gün sarı-lacivertli takımın gündemine dair açıklamalarda bulunmuş ve gelecek sezona dair üstü kapalı açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan yıldız futbolculara ise Sabah ulaştı. İşte öne çıkan isimler ve son detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

Başkanı önceki akşam katıldığı bir televizyon programında gelecek sezonun yapılanmasına dair ipuçları verirken kendisinin telaffuz etmediği isimlere SABAH ulaştı.

Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

İşte 'un sözlerinin şifreleri... Başkan, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsederken tecrübeli oyuncunun gelecek sezondan itibaren futbol aklı olarak kulüpte görev yapacağını ifade etti.

Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

Belözoğlu'nun kulüpte sportif direktör değil "futbol direktörü" sıfatıyla görev alacağı kaydedildi.

Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

TRANSFERDE ÖNCELİK TÜRKİYE

, gelecek sezonki teknik direktörünü ligin son maçının bitmesinin ardından açıklayacak. Koç'un belirtmekten kaçındığı teknik adamın Türk olduğu öğrenildi.

Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

Kulüp kaynakları isim belirtmese de yeni teknik direktörün Erol Bulut olacağı gelen bilgiler arasında. Ligin bitimiyle bu futbolcular arka arkaya açıklanacak.

Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

Açıklanacak futbolcular arasında Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş kesin olarak yer alıyor. Adı hiç medyada yer almamış sürpriz yerli isimler de kadroya dahil olacak.

Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

LİGİ BİLEN YABANCI ALINACAK

'nin yabancı transfer stratejisinde de Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu önemli bir kriter olacak. Bu noktada geçtiğimiz yıllarda Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, Kayserispor'da oynayan Mensah gibi isimler ön plana çıkacak.

Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

Sarılacivertliler, kulübü bonservis olarak zorlamayacak başka yabancılarla da görüşüyor.

Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

İYİ TEKLİF GETİRENE KAPI AÇIK

yönetimi, Vedat Muriqi dışında iyi teklif alma potansiyeli olan her oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı

İyi teklif getiren futbolculara kolaylık sağlanacak. Sarılacivertlilerin, bonservis geliri elde etme zorunluluğu bulunduğu için eldeki bazı isimlerden vazgeçmekten başka seçeneği yok.

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Başkan şifreleri vermişti! Fenerbahçe'yi uçuracak isimler ortaya çıktı
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