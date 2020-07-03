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İşte pandemi sonrası 'deki puan durumu

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara 12 Haziran'da son bulmuş ve karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanmaya başlamıştı. 'de pandemi sonrasI geride kalan 3 haftanın ardından ortaya çıkan puan durumu ise dikkat çekti. Son 3 haftada oynanan karşılaşmalarla ilgili yapılan puan durumu tablosunda birinci sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren 'ın çöküşü ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o puan durumu...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 20:17 Son Güncelleme: 3.7.2020 20:19 ABONE OL
İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetlerine de ara verilmişti.

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Corona virüsü nedeniyle 'de 19 Mart'ta ertelenmiş 12 Haziran'da karşılaşmalar seyircisiz olarak tekrar oynanmaya başlamıştı.

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

'de pandemi arasının ardından 3 hafta oynandı. Seyircisiz oynanan maçlarda deplasman takımlarının seyircili oynanan maçlara nazaran daha fazla puan topladığı dikkat çekti.

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Peki pandemi sonrası lig yeni başlamış olsaydı puan durumu nasıl olacaktı? İşte yanıtı...

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Pandemi ligi puan durumu

1. - 9 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

2. Antalyaspor - 7 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

3. Başakşehir - 7 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

4. Beşiktaş - 6 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

5. Kayserispor - 6 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

6. Fenerbahçe - 6 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

7. Trabzonspor - 5 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

8. Çaykur Rizespor - 4 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

9. Sivasspor - 4 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

10. Gaziantep FK - 3 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

11. Yeni Malatyaspor - 3 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

12. Gençlerbirliği - 3 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

13. Ankaragücü - 2 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

14. Alanyaspor - 2 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

15. - 2 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

16. Göztepe - 1 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

17. Konyaspor - 1 puan

İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

18. Denizlispor - 1 puan

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İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu
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