İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetlerine de ara verilmişti.
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de 19 Mart'ta ertelenmiş 12 Haziran'da karşılaşmalar seyircisiz olarak tekrar oynanmaya başlamıştı.
Süper Lig'de pandemi arasının ardından 3 hafta oynandı. Seyircisiz oynanan maçlarda deplasman takımlarının seyircili oynanan maçlara nazaran daha fazla puan topladığı dikkat çekti.
Peki pandemi sonrası lig yeni başlamış olsaydı puan durumu nasıl olacaktı? İşte yanıtı...
2. Antalyaspor - 7 puan
3. Başakşehir - 7 puan
4. Beşiktaş - 6 puan
5. Kayserispor - 6 puan
6. Fenerbahçe - 6 puan
7. Trabzonspor - 5 puan
8. Çaykur Rizespor - 4 puan
9. Sivasspor - 4 puan
10. Gaziantep FK - 3 puan
11. Yeni Malatyaspor - 3 puan
12. Gençlerbirliği - 3 puan
13. Ankaragücü - 2 puan
14. Alanyaspor - 2 puan
16. Göztepe - 1 puan
17. Konyaspor - 1 puan
18. Denizlispor - 1 puan