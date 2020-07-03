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şoku

, zorlu maçı öncesi bir darbe daha yedi. , 1 Temmuz'da sözleşmesi sona eren ve 5 aydır kiralık bedelini alamadığı 'yu geri çağırdı. 750 bin Euro dün apar topar yatırılsa da bavullarını toplayan Njeryalı futbolcu, pazar günü sahada olamayacak

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Onyekuru şoku
Sakat ve cezalılardan canı yanan Galatasaray'da dün Onyekuru krizi patlak verdi. Kiralık sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren Onyekuru'yu bonservisine sahip Monaco yeni sezon hazırlıkları için geri çağırdı. Ocak ayında 750 bin Euro kiralama bedelini ödemesi gereken ancak 5 aydır geciktiren Galatasaray'a rest çeken Fransızlar bir türlü ikna olmadı. Florya'da idmana çıkmayan Onyekuru "Galatasaray'da bu sezonu tamamlamak istiyorum" dedi ve eşyalarını toplamasına rağmen henüz İstanbul'dan ayrılmadı. Monaco'nun hesabına dün 750 bin Euro apar topar yatırıldı. Trabzon maçını kaçıracak Onyekuru'yu Cimbom son 4 maçta oynatmak istiyor ve görüşmeler sürüyor. G.Saray Kulübü ise Onyekuru'nun sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

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Onyekuru şoku
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