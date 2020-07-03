Onyekuru şoku

Sakat ve cezalılardan canı yanan Galatasaray'da dün Onyekuru krizi patlak verdi. Kiralık sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren Onyekuru'yu bonservisine sahip Monaco yeni sezon hazırlıkları için geri çağırdı. Ocak ayında 750 bin Euro kiralama bedelini ödemesi gereken ancak 5 aydır geciktiren Galatasaray'a rest çeken Fransızlar bir türlü ikna olmadı. Florya'da idmana çıkmayan Onyekurudedi ve eşyalarını toplamasına rağmen henüz İstanbul'dan ayrılmadı. Monaco'nun hesabına dün 750 bin Euro apar topar yatırıldı.G.Saray Kulübü ise Onyekuru'nun sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.