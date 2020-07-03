Perde tek maçla açılıyor Denizlispor-Gaziantep

SÜPER Lig'de 30. hafta bugün yapılacak tek müsabakayla başlayacak. Haftanın açılış maçında saat 21.00'de Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Denizlispor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi'nin takımla çalışmalara başladığı ve bu maçta kadroya girebilecekleri öğrenildi. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı oldukları için Rize deplasmanında oynayamayan Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz da bu mücadelede forma giyebilecek.