Rahatlık bitiyor!

Türkiye, UEFA'nın yayımladığı rapora göre koşulsuz, şartsız açık ara en rahat yabancı transferine izin veren ülkesi durumunda bulunuyor. Ancak önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak düşürülmesi beklenen 14 yabancı sayısının 8+3 olarak uygulanmasına kesin olarak bakılıyor.Makedonya, Kosova ve Kazakistan'da maç günü kadrosuna 8, Gürcistan'da 9, Ukrayna da 7 yabancı yazılabiliyor.Karadağ'da ilk 11'de 3, Bosna Hersek ve Sırbistan'da 4 yabancıya izin veriliyor.