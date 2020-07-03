Rahatlık bitiyor!

Türkiye, UEFA'nın yayımladığı rapora göre koşulsuz, şartsız açık ara en rahat yabancı transferine izin veren ülkesi durumunda bulunuyor. Ancak önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak düşürülmesi beklenen 14 yabancı sayısının 8+3 olarak uygulanmasına kesin olarak bakılıyor. Yabancı konusunda rahat ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Gürcistan, Makedonya ve Kosova yer alıyor.
Makedonya, Kosova ve Kazakistan'da maç günü kadrosuna 8, Gürcistan'da 9, Ukrayna da 7 yabancı yazılabiliyor. Avrupa'nın yabancı konusunda en sert ülkeleri ise Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan.
Karadağ'da ilk 11'de 3, Bosna Hersek ve Sırbistan'da 4 yabancıya izin veriliyor.