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’un 8. testleri de negatif çıktı

'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , zorlu maçı öncesi futbolcular ve kulüp personeline corona virüsü testi uyguladı. Yapılan testlerde pozitif vakaya raslanmadığı açıklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 18:41 Son Güncelleme: 3.7.2020 19:02 ABONE OL
Sivasspor’un 8. testleri de negatif çıktı

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 8. kez corona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin corona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

İŞTE SİVASSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 8. Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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Sivasspor’un 8. testleri de negatif çıktı
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