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'den 'i istiyor!

Son dakika haberleri... 'in son haftalarına girilirken ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk şansını sürdüren, 'nda da finale kalan Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer söylentilerine göre Trabzonspor 'den 'i istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 09:23 ABONE OL
Trabzonspor Botev Plovdiv'den Todor Nedelev'i istiyor!

Bulgar basınında yer alan habere göre bordo- mavililer Todor Nedelev'i kadrosuna katmak için Botev Plovdiv kulübüne resmi teklifte bulundu. Bulgar ekibinin bu öneriyi kabul etmeye oldukça sıcak baktığı belirtilirken, son kararı ise 27 yaşındaki kanat oyuncusunun vereceği öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'un sezon başında ve devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı ancak ekstra maliyetler nedeniyle vazgeçtiği yıldız futbolcu bu sezon Bulgar liginde 24 maçta toplam 2 bin 33 dakika sahada kaldı ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Nedelev'in kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi var ve transferin düşük bir rakama bitebileceği öğrenildi.

Bu maçı alacağız başka yolu yok

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Trabzonspor Botev Plovdiv'den Todor Nedelev'i istiyor!
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