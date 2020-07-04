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Ankaragücü deplasmanda farklı kazandı!

'in 30. haftasında , deplasmanında sahaya çıktı. Karşılaşmayı deplasman ekibi 4-1'lik skorla kazandı. Alanayspor'a galibiyeti getiren golleri , , Bakasetas ve Junior Fernandes kaydetti.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 18:28 Son Güncelleme: 4.7.2020 20:29 ABONE OL
Alanyaspor Ankaragücü deplasmanda farklı kazandı!

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 44. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi ekip, Orgill ile bu penaltıyı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 64. dakikada golcü oyuncusu Cisse ile 1-0 öne geçti. 67'de Onur Bulut ile farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 78. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Başkent ekibinin tek golünü 82. dakikada Rivas attı farkı 2'ye indirdi. J. Fernandes 90. dakikada takımının son golünü attı ve karşılaşma 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 48'e çıkartırken Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.

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Alanyaspor Ankaragücü deplasmanda farklı kazandı!
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