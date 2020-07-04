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0-2 Medipol | MAÇ SONUCU

'in 30'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla lider Başakşehir puanını 63'e yükseltti.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 20:02 Son Güncelleme: 4.7.2020 23:12 ABONE OL
Antalyaspor 0-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısında turuncu-lacivertliler Demba Ba'nın attığı golle mücadeleyi 2-0 kazandı.

71'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan golcü futbolcu yerden düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.

90+6'ıncı dakikada da Elia sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 63'e yükseltti ve en yakın rakibi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti.

PODOLSKI DEVAM EDEMEDİ

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski talihsiz bir sakatlık yaşadı. Adelesini tutarak oyundan çıkmak zorunda kalan yıldz futbolcunun yerine 71'inci dakikada Gustavo Blanco dahil oldu.

İşte Antalyaspor - Başakşehir maçından kareler

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Antalyaspor 0-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
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