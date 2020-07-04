Antalyaspor 0-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısında turuncu-lacivertliler Demba Ba'nın attığı golle mücadeleyi 2-0 kazandı.
71'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan golcü futbolcu yerden düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.
90+6'ıncı dakikada da Elia sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 63'e yükseltti ve en yakın rakibi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti.
PODOLSKI DEVAM EDEMEDİ
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski talihsiz bir sakatlık yaşadı. Adelesini tutarak oyundan çıkmak zorunda kalan yıldz futbolcunun yerine 71'inci dakikada Gustavo Blanco dahil oldu.İşte Antalyaspor - Başakşehir maçından kareler