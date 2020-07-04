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- Medipol | 11'ler belli oldu

'in 30'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada düdük çalacak.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 20:02 Son Güncelleme: 4.7.2020 20:07 ABONE OL
Antalyaspor - Medipol Başakşehir | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fraport Tav Antalyaspor: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Sinan, Jahovic, Veysel, Bünyamin

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

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Antalyaspor - Medipol Başakşehir | 11'ler belli oldu
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