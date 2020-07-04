Avrupa’nın gözdeleri

Premier Lig'i sallayan Çağlar için Barça 60 milyon Euro'yu gözden çıkardıSon yıllarda yabancı kuralının serbestleşmesiyle kendini iyice parlatan milli yıldızlarımızÖzellikle EURO 2020 elemelerinde gösterdikleri performans ve kulüplerinde buldukları forma şansıyla bunu iyice perçinlendiler.2017'de Başakşehir'den Roma'ya giden Cengiz Ünder, İtalyan ekibiyle kendini iyice Avrupa'ya tanıttı. Ancak Roma ekonomik krizeden dolayı 22 yaşındaki milli yıldızımızı gözden çıkarmış durumda. Cengiz'in peşinde;vevar. Roma'nın Cengiz için istediği rakam ise 35 milyon Euro…Sessiz sedasız Leicester City'ye gittiğinde kimse ona dikkat etmemişti. Ancak Harry Maguirre'nin ayrılmasıyla formayı giydi ve öyle bir performans gösterdi ki Manchester United taraftarlarınadedirtti. Leicester'ın Şampiyonlar Ligi yarışında kalmasında büyük payı olanJuventus'ta forma giyen Merih Demiral ocak ayında geçirdiği sakatlığını atlatırken, hırslı oyunuyla birçok takımı peşine takmış durumda. Fransa ekibive İngiliz ekibimilli stoperin yaz aylarındaki taliplileri. Ancak Juventus, Merih'i bir yatırım olarak gördüğü için şu an satma gibi bir planı yok…Galatasaray'ın altyapısından çıkıp yarım sezonda kendini Avrupa arenasında bulan Ozan Kabak, Stuttgart'a imza attı, çıtayı daha da yükseltip 1 sene sonra Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Stoperde forma giyen Ozan, genç yaşında gösterdiği başarı ileve'ın transfer listesine girdi.Fransa 2. Ligi ekibi Le Havre'de top koşturan Umut Meraş, bulduğu forma şansını iyi değerlendirip Avrupa'nın dikkatini çeken futbolcularımızdan oldu. Başarılı sol bekin peşinde ise İngiliz ekiplerive Portekiz devivar… Umut'un değeri 10 milyon Euro olarak görülüyor…Schalke altyapısında yetişen Kaan, Almanya dışında forma giymedi. Takımı Düsseldorf küme düşünceilgileniyor.