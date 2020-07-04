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ve 'dan bir takas daha! Griezmann ve ...

Pjanic - Arthur takası ile dikkat çeken Avrupa futbolunun iki devi ve , bir takas daha gerçekleştirmek üzere. Bu sefer ismi geçen isimler Rabiot, Griezmann ve ...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 20:45 ABONE OL
Barcelona ve Juventus'dan bir takas daha! Griezmann ve Douglas Costa...

Avrupa futbolunda dev bir takas iddiası gündeme geldi. Barcelona ile Juventus, yıldız oyuncular Antoine Griezman ile Douglas Costa özelinde bir takasa imza atmaya hazırlanıyor.

Rai Sport'a göre Barcelona, takımdan göndermek istediği Antoine Griezmann'ı Juventus'a önerdi. Fransız oyuncuya karşılık ise Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti.

Barcelona, iki oyuncunun yanı sıra bir miktar da para isterken iki devin arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Katalan ekibinde istenilen performans düzeyine bir türlü ulaşamayan Antoine Griezmann, son olarak Messi ile kavga ettiği haberleriyle gündeme gelmişti. Fanatik'in haberine göre Fransız oyuncu, sonrasında ise takımda yedeğe düşmüştü.

Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakan Antoine Griezmann'ın Manchester United forması giymek istediği aktarılmaktaydı.

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Barcelona ve Juventus'dan bir takas daha! Griezmann ve Douglas Costa...
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