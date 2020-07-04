Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!

'ın Mensah teklifi belli oldu!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, gözünü 'un yıldız ismi Mensah'a dikti. Siyah beyazlı takımın Mensah'ı kadrosuna katmak için sunduğu teklifin de detaylar belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 15:30 Son Güncelleme: 4.7.2020 15:52 ABONE OL
Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!

'un 3.6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mensah, , ve 'ın gündeminde.

Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!

Sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekene Mensah ile en ciddi ilgilenen takımın olduğu ifade edilirken, oyuncunun ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!

Fanatik'in haberine göre göre 'ın ısrarla edilmesini istediği 26 yaşındaki oyuncu için Yönetimi gözünü kararttı.

Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!

2 MİLYON EURO + 3 OYUNCU
'ın bu için 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedilirken, 3 genç futbolcusunu da 'a kiralık olarak vermek istediği aktarıldı. Bu isimlerin ise Mertcan, Erdoğan ve Kerem olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!

kümede kalma mücadelesi verirken, Ganalı yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalmasının çok zor gözüktüğünün altını çizildi. Ekonomik anlamda rahatlamak isteyen Kayserispor'un Mensah'tan önemli bir bonservis geliri beklediği de not düşüldü.

Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!

Mensah bu sezon 23 maçta görev yaparken 5 gol atıp 8 asist yaptı. , Ganalı oyuncu için sezon başında takımına 3,6 milyon Euro bedel ödeyip oyuncunun bonservisini almıştı.

Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA