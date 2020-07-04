Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi belli oldu!

2 MİLYON EURO + 3 OYUNCU

Kara Kartal'ın bu transfer için 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedilirken, 3 genç futbolcusunu da Kayserispor'a kiralık olarak vermek istediği aktarıldı. Bu isimlerin ise Mertcan, Erdoğan ve Kerem olduğu aktarıldı.