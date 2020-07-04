Elneny’de kriz bitti

Süper Lig yeniden başlamadan önce oynanmayan dönem de dahil olmak üzere 600 bin Euro alacağını isteyen, aksi halde maçlara çıkmayacağını belirten Mohamed Elneny'ye tüm ödemeleri yapılarak sorun giderilmişti. Arsenal'den kiralanan Mısırlı yıldız, görüştüğü İngiliz ekibindeki arkadaşlarının temmuz ayı için ödeme aldıklarını öğrenince yine Beşiktaş yönetiminin kapısını çaldı.Ayrıca takımdan ayrılabileceğini de iletti.Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi oyuncuya, "Önümüzde 5 hafta daha var" yanıtını verdi.Daha sonra taraflar bir kez daha görüştü ve anlaşma sağlandı. Elneny para istemekten vazgeçti. Ayrıca siyah-beyazlılar, Mısırlı futbolcuyu gelecek sezon da kiralamak için düğmeye bastıProfesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatları md.19/3: "Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır."