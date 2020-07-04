Fenerbahçe - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u son bölümde attığı gollerle yenen Fenerbahçe, Göztepe'yi de devirerek seri yakalamak istiyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Orta sıralarda yer alan İzmir ekibi ise 3 puan peşinde.
Tahir Karapınar yönetimindeki sarı-lacivertlilerin 46 puanı var. Sarı-kırmızılılar ise 38 puanda.
Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Deniz Kadah, Jerome ve Halil Akbunar'ın sakatlıkları bulunuyor.
Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU...
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek
GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR...
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göztepe, bu akşam kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.
AVRUPA BİLETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR...
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse UEFA Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.