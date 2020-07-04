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'de Rodrigues yerine o sahada! İşte maçı 11'i

'in 30. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta dramatik anlara sahne olan karşılaşmada son dakikada bulduğu gollerle 'u 3-2 ile geçen Fenerbahçe, engelini de aşıp Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde cezalı ve sakatlıkları bulunan ile 'nin yerine kimlerin oynayacağı da belli oldu. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi yaşanan gelişmeler, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 10:34 Son Güncelleme: 4.7.2020 10:37 ABONE OL
Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

'de 30. hafta mücadelesinde , 'yi ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

'yi konuk ettiği son iki maçını kazanan , Mart 1966'dan bu yana rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemiyor.

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

ile oynadığı son dokuz maçının sadece birini kazanan (4B 4M), tek galibiyetini Ağustos 2018'de evinde aldı (1-0).

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

Evinde oynadığı son iki maçı kazanan , daha önceki üç iç sahada karşılaşmasından sadece iki puan çıkarabilmişti (2B 1M).

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 maçının 14'ünü kaybetti (1G) ve bu karşılaşmalarda toplam 39 gol yedi (maç başına 2.6).

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

Bu sezon geri düştüğü maçlarında en fazla puan toplayan takım olan (19), yönetiminde çıktığı iki iç saha maçını da geriden gelerek kazandı (vs Kayserispor & ).

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

'nin 'de attığı son altı golün beşi maçların 87. dakika ve sonrasında gelirken; diğer golü karşılaşmasının 70. dakikasında kaydetti.

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

Geçen hafta 'a attığı iki golle kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşan (5), bu gollerin tamamını iç sahada buldu.

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

'nin kariyerinde gol atamadığı rakipleri arasında en fazla karşılaştığı (4; Bursaspor ile eşit) ve kalesine en fazla şut çektiği (8) takım .

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

'de çıktığı son üç maçta birer gol kaydeden savunmacısı , bu sezon en az 4 golü bulunan oyuncular arasında çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren isim konumunda (%85.7; 6/7).

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

bu sezon 'de attığı yedi golün beşini deplasmanda kaydetti. Lige döndükleri 2017/18'den bu yana formasıyla bir sezonda daha fazla dış saha golü atan tek isim Adis Jahovic (2017/18 sezonunda 8).

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

EKSİK FUTBOLCULAR

'de sarı kart cezalısı 'in yanı sıra sakatlıkları bulunan ve karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

RODRIGUES YERİNE MIHA ZAJC!

'de cezalı yerine, ailevi nedenlerden dolayı ülkesine gidip dönen forma giyecek.

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

'de ise Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar ve Hüseyin Bulut mücadelede yer alamayacak.

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nabil Dirar, , Simon Falette, , Luiz Gustavo, , , Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç,

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, , Titi, Berkan Emir, Celso Borges, , , Marcio Mossoro, Zlatko Tripic, Kamil Wilczzek

Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i
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Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i
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