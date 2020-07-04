Fenerbahçe'de Rodrigues yerine o sahada! İşte Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Göztepe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, Mart 1966'dan bu yana rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemiyor.
Fenerbahçe ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe (4B 4M), tek galibiyetini Ağustos 2018'de evinde aldı (1-0).
Evinde oynadığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, daha önceki üç iç sahada karşılaşmasından sadece iki puan çıkarabilmişti (2B 1M).
Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe (19), Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı iki iç saha maçını da geriden gelerek kazandı (vs Kayserispor & Yeni Malatyaspor).
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün beşi maçların 87. dakika ve sonrasında gelirken; diğer golü Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 70. dakikasında Vedat Muriqi kaydetti.
Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a attığı iki golle Süper Lig kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşan Ozan Tufan (5), bu gollerin tamamını iç sahada buldu.
Vedat Muriqi'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı rakipleri arasında en fazla karşılaştığı (4; Bursaspor ile eşit) ve kalesine en fazla şut çektiği (8) takım Göztepe.
Süper Lig'de çıktığı son üç maçta birer gol kaydeden Göztepe savunmacısı Alpaslan Öztürk, bu sezon en az 4 golü bulunan oyuncular arasında çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren isim konumunda (%85.7; 6/7).
Serdar Gürler bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün beşini deplasmanda kaydetti. Lige döndükleri 2017/18'den bu yana Göztepe formasıyla bir sezonda daha fazla dış saha golü atan tek isim Adis Jahovic (2017/18 sezonunda 8).
EKSİK FUTBOLCULAR
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Garry Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici karşılaşmada forma giyemeyecek.
RODRIGUES YERİNE MIHA ZAJC!
Fenerbahçe'de cezalı Garry Rodrigues yerine, ailevi nedenlerden dolayı ülkesine gidip dönen Miha Zajc forma giyecek.
Göztepe'de ise Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar ve Hüseyin Bulut mücadelede yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Vedat Muriqi
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Celso Borges, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Marcio Mossoro, Zlatko Tripic, Kamil Wilczzek