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ateşten kaçtı

Denizlispor’u ’ın attığı golle deviren kırmızı-siyahlılar, 9. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıkan Horozlar ise tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Gaziantep ateşten kaçtı
Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Gaziantep FK, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın 24'üncü dakikasında Maxim'in ortasında Morais topun üzerinden atladı, Güray Vural ceza sahasının dışından gelişine müthiş bir şutla kırmızı- siyahlıları öne geçirdi. 38'de Denizlispor'da Recep'in şutu üst direğe çarparak auta çıktı. 75'te ise konuk ekip, Kayode ile direğe takıldı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Gaziantep FK 7 maçlık galibiyet hasretini bitirerek puanını 38'e yükseltti ve maç fazlasıyla 9. sıraya çıktı. Denizlispor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.

MAÇ SONU SAHA KARIŞTI!
Karşılaşmanın bitimiyle Gaziantep FK futbolcuları sevinç yaşadı. Teknik direktör Sumudica ve kaleci Günay, protokol tribününün önünde sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı. Buna tepki gösteren Denizli Başkanı Ali Çetin de sahaya su şişesi fırlattı.

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Gaziantep ateşten kaçtı
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