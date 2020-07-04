G.Saray’da futbolcular isyan bayrağını çekti

Trabzonspor maçından sonra Onyekuru krizinin artçı şokları yaşanabilir. Galatasaray'da futbolcu alacakları 4 ila 6 ay arasında birikti.aylardır maaşı ödenmeyen Ömer Bayram ve kiralık sözleşmesi bitmek üzere olan Lemina bu konudaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler."Bitse de gitsek'' havasında son 5 maça hazırlanan futbolcuları motive etme görevi,Florya'daki olumsuz havayı değiştirmesini umuyorlar.Eksikleri çok olan G.Saray'da Fatih Terim'in ilk 11 için alternatifi kalmadı. İyileşen Marcao derbide sahada olacak. Falcao'nun bu hafta ilk 11'de olması neredeyse imkânsız.Onyekuru'nun yokluğunda sol kanada Ömer Bayram geçecek ve orta sahada Taylan'a yer açılacak.