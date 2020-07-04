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G.Saray’da futbolcular isyan bayrağını çekti

Süper Lig'in 30'uncu haftasında , ligin ikinci sırasında bulunan Trabzonspor ile sahasında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Mücadelenin ardından ise sarı-kırmızılılarda Onyekuru krizinin benzeri çıkabilir.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
G.Saray’da futbolcular isyan bayrağını çekti
Trabzonspor maçından sonra Onyekuru krizinin artçı şokları yaşanabilir. Galatasaray'da futbolcu alacakları 4 ila 6 ay arasında birikti. Takımın en ucuz ismi (450 bin Euro) olmasına rağmen aylardır maaşı ödenmeyen Ömer Bayram ve kiralık sözleşmesi bitmek üzere olan Lemina bu konudaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

HAVA OLUMSUZ
"Bitse de gitsek'' havasında son 5 maça hazırlanan futbolcuları motive etme görevi, ayağı kırık Muslera'ya düştü! Kulüp yetkilileri, sakat haliyle çalışmalara başlayan Muslera'nın Florya'daki olumsuz havayı değiştirmesini umuyorlar.

ZORLU GÖREV EMRE AKBABA'NIN
Eksikleri çok olan G.Saray'da Fatih Terim'in ilk 11 için alternatifi kalmadı. İyileşen Marcao derbide sahada olacak. Falcao'nun bu hafta ilk 11'de olması neredeyse imkânsız. Forvetsiz 4-6-0 sistemi ile Trabzonspor'un karşısına çıkacak Galatasaray yine gizli forveti Emre Akbaba ile gol arayacak. Onyekuru'nun yokluğunda sol kanada Ömer Bayram geçecek ve orta sahada Taylan'a yer açılacak.

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G.Saray’da futbolcular isyan bayrağını çekti
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