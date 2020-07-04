Lazio 0-3 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Mila, şampiyonluk mücadelesi ceren Lazio karşı karşıya geldi.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk takım Milan 3-0 kazandı ve rakibine şampiyonluk yolunda ağır bir yara verdi.
PERDEYİ HAKAN AÇTI
Milan, 23. dakikada Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeli müthiş füzesiyle öne geçti.
34. dakikada Zlatan Ibrahimovic penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 2-0'lık skorla tamamlandı.
59. dakikada Ibrahimovic'in yerine giren Rebic farkı üçe çıkardı.
Bu sonuçla Milan puanını 56'ya yükseltti. Lazio ise Juventus ile girdiği zirve yarışında büyük yara aldı.