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'in 30. haftasında sahasında Aytemiz ile karşılaşıyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 18:28 Son Güncelleme: 4.7.2020 18:35 ABONE OL
MKE Ankaragücü - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ev sahibi takım için hayati derecede önemli bir maç. MKE Ankaragücü bu maç öncesi 25 punla ligin sonuna demir attı ve ligde kalma umutlarını sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda. Alanyaspor ise 45 puanla yedinci sırada. Akdeniz ekibi Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek için bu maçtan puan ya da puanlar kazanmak istiyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde 5-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

MÜCADELENİN 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Pinto, Lukasik, Saba, Michalak, Orgill
Alanyaspor : Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Alanyaspor maçı bu akşam saat 18:30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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MKE Ankaragücü - Alanyaspor | CANLI
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