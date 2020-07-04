Trabzonspor'da maaşlar ödendi keyifler yerinde!

Teknik ekip ve başkan Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanlarıyla toplantı yaptı. Yapılan toplantıda şampiyonluk yolunda kaybedilen bir şeyin olmadığı, kalan haftaların çok şeyi değiştirebileceği vurgulandı. Ayrıca yönetim kurulu oyunculara maaş ödemesini de gerçekleştirerek ekstra bir motivasyon sağladı.
NWAKAEME&EKUBAN SEVİNDİRDİ
Trabzonspor'a sakatlıkları bulunan Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak ile
ilgili sevindirici haberler geldi. Dün yapılan
antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı çalışan
üç futbolcu, taktik idmanda ise yer aldı. Nwakaeme
as kodrayla sahaya çıkarken, Ekuban ve
Abdulkadir değişmeli olarak oynadı. Galatasaray
karşısında üç yıldızın da forma giyme ihtimali arttı.
TAKIMI HIRS BASTI
Yapılan antrenmanlarda oyuncuların oldukça hırslı olduğu gözlendi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Galatasaray'ın özellikle son oynadığı Başakşehir maçındaki oyun üzerine çalışmalar yaparken, futbolcular da antrenmanda galibiyet sözü verdi.