Trabzonspor'da maaşlar ödendi keyifler yerinde!

Teknik ekip ve başkan Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanlarıyla toplantı yaptı. Yapılan toplantıda şampiyonluk yolunda kaybedilen bir şeyin olmadığı, kalan haftaların çok şeyi değiştirebileceği vurgulandı.Trabzonspor'a sakatlıkları bulunanilgili sevindirici haberler geldi. Dün yapılanantrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı çalışanüç futbolcu, taktik idmanda ise yer aldı. Nwakaemeas kodrayla sahaya çıkarken, Ekuban veAbdulkadir değişmeli olarak oynadı. Galatasaraykarşısında üç yıldızın da forma giyme ihtimali arttı.Yapılan antrenmanlarda oyuncuların oldukça hırslı olduğu gözlendi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Galatasaray'ın özellikle son oynadığı Başakşehir maçındaki oyun üzerine çalışmalar yaparken, futbolcular da antrenmanda galibiyet sözü verdi.