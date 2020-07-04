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'in 30'uncu haftasında ile karşı karşıya geliyor. Yeni Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 18:30 Son Güncelleme: 4.7.2020 18:31 ABONE OL
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 28 puanla 15'inci sırada bulunan Yeni Malatyaspor sahasında 31 puanla 13'üncü sırada yer alan Gençlerbirliğini ağırlıyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Hafes, Murat, Acquah, Donald, Fofana, Ndayishimiye, Umut.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Fabricio, Flavio, Zargo, Erdem, Berat, Ayite, Sefa, Candeias, Stancu.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 18:30'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği | CANLI
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