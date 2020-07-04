Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 28 puanla 15'inci sırada bulunan Yeni Malatyaspor sahasında 31 puanla 13'üncü sırada yer alan Gençlerbirliğini ağırlıyor.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Hafes, Murat, Acquah, Donald, Fofana, Ndayishimiye, Umut.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Fabricio, Flavio, Zargo, Erdem, Berat, Ayite, Sefa, Candeias, Stancu.
YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 18:30'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.