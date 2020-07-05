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'un yıldızı Podolski maçında yok

'in 30'uncu haftasında ile arasından oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında temsilcisinin Alman yıldızı talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Yıldız futbolcunun hafta içinde oynanacak olan maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 18:27 Son Güncelleme: 5.7.2020 18:35 ABONE OL
Antalyaspor'un yıldızı Podolski Trabzonspor maçında yok

Medipol Başakşehir maçında sağ arka baldırından sakatlanan Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski'nin, Trabzonspor maçında oynayamayacağı bildirildi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-beyazlılar bir de sakatlık şoku yaşadı. Medipol Başakşehir maçının 70. dakikasında topla rakip ceza sahasına giren Podolski, sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

OYUN ALANINI SEDYE İLE TERK ETMİŞTİ

Oyun alanını sedye ile terkeden yıldız futbolcunun sağ arka baldırında çekme olduğu, çekilecek MR'ının ardından sağlık durumunun belli olacağı belirtildi. 35 yaşındaki Podolski'nin Trabzonspor deplasmanında oynaması beklenmiyor.

Podolski'nin kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 9 maçta, 2 gol, 3 asisti bulunuyor.

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Antalyaspor'un yıldızı Podolski Trabzonspor maçında yok
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