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'da 3 yıldızın durumu belli oldu

, karşısında şampiyonluk yolunda zorlu bir maça çıkacak. Dev derbi öncesinde yıldız futbolcular , ve 'nin durumları netleşmeye başladı. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Trabzonspor'da 3 yıldızın durumu belli oldu

Deplasmanda bugün Galatasaray'ı devirerek kalan haftalar için iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor'da futbolcular şampiyonluğa olan inançlarını gösterdikleri fedakârlıklarla dışarı vuruyorlar.

Pandemi öncesi ayak baş parmağında kapsül zedelenmesi meydana gelen Sörloth, son iki maçta ağrılarına rağmen iğneyle oynadı. Dinlenmesi yönündeki uyarılara rağmen, "Ağrı önemli değil, takım önemli" diyerek idmanları kaçırmayan Norveçli golcü, Galatasaray sınavına tam konsantrasyon çıkacak.

ÜÇ YILDIZ DA MAÇ KADROSUNDA
Uzun süreli sakatlığı sonrası form tutmak üzereyken kasık bölgesinden sorun yaşayan Ekuban ile yine aynı bölgeden sakatlığı olan Nwakaeme'nin riske rağmen oynamak istediklerini hocalarına bildirdikleri öğrenildi. Bu iki oyuncu ile birlikte Abdulkadir Parmak'ın da son taktik idmanda takımla çalıştığı ve oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. Üç yıldız da maç kadrosuna dahil edildi.

'KAZANAN BİZ OLACAĞIZ'
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Galatasaray maçına oyuncularını mental olarak hazırladı. Toplantı üstüne toplantı yapan genç çalıştırıcı, "Maç bitene kadar konsantre bir şekilde oyuna odaklanın. Küçük bir hata ve motivasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. Kimseyle diyaloğa girmeyin. Gerginlikten uzak durun. Rakibe boş alan bırakmayın ve sahada sürekli birbirinizle konuşun. Sonunda kazanan biz olacağız" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'da 3 yıldızın durumu belli oldu
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