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Balotelli'nin o takıma gidecek!

Gelecek sezon Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'nin adı devleriyle de anılıyordu. 'ta yer alan habere göre Arjantin ekibi , oyuncuyla temasa geçti.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 14:32 ABONE OL
Balotelli'nin o takıma gidecek!

Adı dönem dönem Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oluyor. Kulübü Brescia'da başkan Massimo Cellino ile yaşadığı gerilimin ardından idmana alınmayan tecrübeli isim, ipleri koparmıştı.

Tyc Sport'ta yer alan habere göre Arjantin ekibi Boca Juniors, oyuncuyla temasa geçti. Balotelli'nin La Bombonera'da oynama hayalinin bulunduğu ifade edilirken, golcü ismin menajeri Mino Raiola'nın başkan yardımcısı Juan Roman Riquelme ile görüşme halinde olduğu bildirildi.

29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gole imzasını attı.

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Balotelli'nin o takıma gidecek!
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