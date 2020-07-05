Beşiktaşlı eski yıldız Tosic'e büyük şok! Bıçaklı saldırı...

Beşiiktaş'ın eski yıldızı Tosic, büyük bir tehlike atlattı.

Objektiv'te yer alan habere göre, Sırp yıldız ile antrenörü sabah erken saatlerde koşuya çıktılar.

Kalemeydan içinde yaptıkları koşu sırasında 3 erkek, Tosic ve Milutinovic'i durdurup para istedi. İkili, para vermeyi reddetti. Bunun üzerine saldırganlar, bıçakla tehdit ederek para taleplerini yineledi.

Tosic ve Milutinovic, bıçağın çıkmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar ancak bu kez üzerlerine taşlar atıldı. Tosic ve Milutinovic, olayı yaralanmadan atlattı.

