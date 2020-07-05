Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaşlı eski yıldız Tosic'e büyük şok! Bıçaklı saldırı...

Beşiktaşlı eski yıldız Tosic'e büyük şok! Bıçaklı saldırı...

Bir dönem 'ta forma giyen Sırp futbolcu , antrenörü Andreja Milutinovic ile birlikte 'da koşu yaptıkları sırada bıçakla tehdit edildi. İkili, olayı yara almadan atlattı.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 18:30 ABONE OL
Beşiktaşlı eski yıldız Tosic'e büyük şok! Bıçaklı saldırı...

Beşiiktaş'ın eski yıldızı Tosic, büyük bir tehlike atlattı.

Objektiv'te yer alan habere göre, Sırp yıldız ile antrenörü sabah erken saatlerde koşuya çıktılar.

Kalemeydan içinde yaptıkları koşu sırasında 3 erkek, Tosic ve Milutinovic'i durdurup para istedi. İkili, para vermeyi reddetti. Bunun üzerine saldırganlar, bıçakla tehdit ederek para taleplerini yineledi.

Tosic ve Milutinovic, bıçağın çıkmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar ancak bu kez üzerlerine taşlar atıldı. Tosic ve Milutinovic, olayı yaralanmadan atlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberleri | 2020 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte sigara fiyat listesi
A101 9 Temmuz 2020 kataloğu ile haftanın fırsatlarına göz atın! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirimler
Son dakika: Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, o ismi Survivor eleme adayı belirledi!
Yunanlılar Türkleri mumla arıyor: 1 Türk, 7 Avrupalıya bedel!
Bu gece 5 Temmuz 2020 Ay tutulması ne zaman başlıyor, saat kaçta gerçekleşecek? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi nasıl olacak?
10 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu Cuma BİM aktüel kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyat!
Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Büyük takım topçusu değil"
Son dakika haberler... 4 Temmuz 2020 Sigaraya zam geldi mi? En düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?
Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun"
SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaşlı eski yıldız Tosic'e büyük şok! Bıçaklı saldırı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA