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Falcao'dan 'a destek

'in 30. haftasında oynanan - mücadelesi öncesinde, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kolombiyalı golcü Falcao, sarı-kırmızılı takıma destek oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 21:34 ABONE OL
Falcao'dan Galatasaray'a destek

Sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Trabzonspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Falcao, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 34 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti. Yıldız futbolcu yedek kulübesinin arkasındaki yerden müsabakayı izledi.

Falcao, Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 3'er olmak üzere toplam 22 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

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Falcao'dan Galatasaray'a destek
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