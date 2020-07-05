Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Büyük takım topçusu değil"

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Büyük takım topçusu değil"

'in 30. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'ın etkili performansıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuç Fenerbahçe'yi Avrupa hedefine biraz daha yaklaştırdı. Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirirken oldukça ilgi çekici ifadeler kullandılar. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 5.7.2020 08:37 Son Güncelleme: 5.7.2020 08:38 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

GÜRCAN BİLGİÇ | Gençlerin gecesi

Pandemiden sonraki beşinci maçında, ilk defa takım halinde uyum ve performans üreten bir takım izledik adına. Belki de taşların yerine oturması, hafızaları geri getirdi.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Gustavo orta sahaya geldi, Ozan forvet arkasına geçti, Tolgay pasör olduğunu hatırladı ve yine asistle oynadı.


Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Düzen, oyunculara da güven getirince, maçın kontrolünü ellerinde tuttular. Genç Ferdi'nin iki mükemmel golü elbette övgüye değer. İkincisi hele, bir "yapım" harikası olarak da değerlendirilebilir.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Sadece tabela değil Ferdi'ye övgüler sunmamızın nedeni. Sol bek gibi oyun disiplinine sahip olması, arkasındaki beke destek vermesi ve pozisyonunu kaybetmemesi de onu başka yaptı bu maç adına.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Pas oyunu içinde daha 30. saniyede öne geçebilirlerdi. Topu ayağına alan oyuncunun, hücum aksiyonlarında en az iki seçeneğinin olması sıkıntılı günlerde gelişmenin işareti.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

İşin ilginci, yine kaleyi tutan ilk topun gol olmasının son anda genç Altay tarafından engellenmesiydi. Soner'in attığı nefis gol bir tarafa, Wilczek ile Altay arasında da müthiş bir düello geçti.


Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Bu maçlarda hep beklentinin az olması gerektiğini savundum. Uzun ara, antrenmansızlık futbolcuları form olarak aşağıya çekecekti.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Ama 'de, bunu istikrar olarak değerlendiren oyuncular hala var. Ozan'ın "ağır çekimi" tercih etmesi bir yana Dirar'ın tek isabetli orta yapamadan soyunma odasına gitmesini de izledik.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Arkası dönük oyuncuya faulünden sarı kart görmeyi becerip, kendini attıran mi, yoksa bölgesini kapatamadığı için gol vuruşuna izin veren Gustavo mu?


Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Diğer taraftan iki genç yıldız; Ferdi ve Altay takımın yükünü çekti. Atan- tutanın maharetiyle gelen üç puan için seviniyor Fenerbahçeliler.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Diğer oyuncuların "kazandık" tebessümleri de vardır soyunma odasında. Ama bu maçların bir faturası çıkacaktır mutlaka. En ihtiyaç duyulan anlarda, en "sarsak ve verimsiz" olarak, en iyi "paraları" alanların muhasebesi yapılacaktır.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

ERMAN TOROĞLU | ve yalandan oynadı!

Çok beğendiğim bir atasözü var: "El elin eşeğini ıslık çalarak ararmış." Dün akşam şunu gördük ne ne de Antalya direnç yapacak takımlar değiller.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Neden? Hedeflerine ulaşmışlar. Zaten tuhaf bir lig oynanıyor, fizik olarak da çok hazır değiller. Niye cennetlik canlarını cehenneme soksunlar. Ellerinden geldiği kadar yalandan oynadılar ikisi de.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

'in ihtiyacı vardı, söke söke aldı. İşte görüyoruz, maçlar üst üste gelince virüsten sonra futbolcuların adalaleri kemanın telleri gibi atıyor. İki maçta da hakem açısından rahatsız edici bir durum olmadı. Bu iyi bir şey.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

'de iki gol atan Ferdi, bir senedir bas bas bağrıyor, "Benim bu takımda oynamam lazım" diye. Çocuk haklı. Çünkü kendi yerinde oynayanlara bakıyor, onlardan iyi.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Ancak genç olduğu için , "Daha zamanı var. Pişmesi lazım" dedi. Biz pişire pişire tencerenin dibini tutturuyoruz zaten.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

iyi mi oynadı? Hayır. Dün geceyi yine kaleci Altay kurtardı. Bu kaleci genç, oynaya oynaya daha iyi olacak. Ama ona da üst düzey bir kaleci antrenörü lazım.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

'nın maçı alacak gücü yoktu. istediği tarzda oynadı, sonucu aldı. Başakşehir'in yedek kulübesi de etkili. Visca yoktu ama Robinho yedekti. Girdiği zaman 'nin futbol kalitesinde farklı olduğu ortaya çıkıyor.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

Vedat Muriqi, eskiye göre durgun. Ama Vedat'ın yapacağı işler belli. Ceza alanı içinde daha fazla topla buluşması lazım, hava topu ya da yandan iyi ortalar lazım. Hiçbirisi gelmiyor ve rakip defans arasında eziliyor. Bu sefer top almak için orta sahaya çıkıyor, gücünü orada kaybediyor, ceza alanı içine kuvvetsiz gidiyor.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

'yi ne yapacaklar belli değil. Şu anda oynuyor. Sorun yapacak bir karaktere benzemiyor. Bu saatten sonra da ayrılmak isteyeceğini sanmıyorum. Kulübede oturur, istediğin zaman da sahaya sokarsın, iyi şeyler yapar.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil

... Belli bir standartı yok. Bu kadar kontrolsüz bir stoper el bombası gibidir. Ne zaman patlayacağı belli olmaz. Kısacası Serdar Aziz büyük takımda oynayacak stoper değil.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Büyük takım topçusu değil
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Büyük takım topçusu değil"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA