Fener’in gözü aydın

Kasımpaşa ve Yeni Malatya maçlarının uzun bölümünde tempo sorunu çeken Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasına çok farklı bir görüntü ile başladı.Bu bölümün yıldızı Ferdi Kadıoğlu oldu. Önce korner dönüşünde şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ardından iki Göztepeliyi geçerek yaptığı slalom sonrası ceza sahasında vuruşla farkı ikiye çıkardı.Bitime 25 dakika kala ceza sahası dışından Soner'in şık golü takımdaki dengeleri bozdu. Bu dakikadan sonraSon dakikalarda Wilczek'in kafasındaFenerbahçe ilk yarısını mükemmel oynadığı maçın sonunu çok kötü bitirdi.Bu maç Fenerbahçe'nin sezon özeti gibiydi. Herkesindediği oyunların ardından gelen tanınmazhaldeki futbol.F.Bahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon 4'ü lig (2'si kupadaattığı toplam 6 gol de Kadıköy'deki maçlarda geldi.Salih Uçan'dan (19 yaş 91 gün-Orduspor) bu yana sarı-lacivertli formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu (20 yaş 271 gün). Genç yıldız maç sonrası duygularını şöyle dile getirdi:F.Bahçe'nin geçen hafta Malatyaspor'dan aldığı 3 puanda 90 ve 90+6'da attığı gollerle kahraman olan Ozan Tufan dün 72'de oyundan alındı. Yerini bu sezon başında Wolfsburg'tan alınan ve ilk kez ligde forma şansı bulan Murat Sağlam'a bırakan Ozan kenara gelirken tepkisini göstermekten kaçınmadı.Bir hayli sinirli olan ve milli oyuncu el kol hareketleriyle "Niye ben alındım" der gibiydi. Yerine oturduktan sonra da epey duygulandı.90'da maçın kurtarışını yapan, 2'si karşı karşıya 3 kritik kurtarışla maçı tamamlayan F.Bahçe kalecisi Altay karşılaşma sonu şunları söyledi: "Ne kadar katkı sağladıysam o kadar mutlu bana. Artık galip gelmek istiyoruz biz Fenerbahçe futbolcularıyız. Birçok sıkıntılarla boğuşarak şu an bu haldeyiz. Gençlerbirliği maçında da bunu devam ettiririz. Jailson uzun bir dönem stoper oynadı. Gustavo da oynadı. Mevkisinin oyuncuları değil bir şey de diyemiyorsun. Önümüzdeki sene daha iyi olacak."Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tahir Karapınar, Göztepe galibiyeti sonrası gençlere parantez açtı:İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha rahat bir oyun çıkarabilirdik.Birkaç genç oyuncu daha oynatabilirdik ancak kazanmamız gerektiği için yapamadık. Genç oyuncularımız çok iyiydi."Geçen hafta Malatyaspor maçında Vedat Muriqi'in attığı ilk golün asistini yapan Hasan Ali dün de Ferdi'nin filelere gönderdiği ilk golde pası veren isimdi. İlk yarının büyük bölümünü sakat geçiren milli sol bek, bu sezonki asist sayısını da ikiye çıkardı.Bu sezon 9 kez ile Süper Lig'in en çok kırmızı kart gören takımı olan Fenerbahçe dün de Serdar Aziz'i kaybetti. Sarılacivertli takımın tecrübeli defans oyuncusu 93'te Wilczek'e yaptığı faulle ikinci sarıdan kızarırken, G.Birliği maçında yok.Tahir Karapınar, Vitor Pereira'dan (2015-16) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.Kulübeden takıma sürekli taktik veren Emre Belözoğlu, 61. dakikada Tolgay Arslan'ın yerine oyuna girdi. Sarılacivertlileri bu kez sahanın içinden yönetti.