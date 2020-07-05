Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, 30'uncu hafta maçında İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.



Ligde 63 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, 52 puanla 4'üncü sırada bulunan ve şampiyonluk umutları iyice azalmış durumda olan Galatasaray'ı yenerek evine kayıpsız dönmeyi istiyor.

Galatasaray: Okan, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre, Mariano, Saracchi, Marcao, Taylan, Feghouli.

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth.



İSTANBUL'DA KAYBETMİYOR

Son iki haftada kaybettiği 4 puanla taraftarlarını üzen Trabzonspor, İstanbul ekiplerine karşı ise 510 gündür kaybetmiyor. Karadeniz temsilcisi, geçen sezonun 21'inci haftasında 10 Şubat 2019'da Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul takımlarına galibiyet izni vermedi. Bordo-mavililer, 12 lig maçında rakipleri karşısında 4 mücadeleden galibiyet, 8 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



ÇİMŞİR'İN YENİLGİSİZLİK SERİSİ

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in başarısı da dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, 2 Ocak'ta göreve gelen 41 yaşındaki teknik adamla 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.



Diğer taraftan Trabonspor, bu sezon deplasmanda en başarılı takım konumunda. Bu sezon deplasmandaki tek mağlubiyetini 23 Eylül 2019'da Demir Grup Sivasspor'a karşı 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, sonraki haftalarda dış sahada kaybetmedi. Karadeniz temsilcisi deplasmanda çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.







GALATASARAY 58 – 42 TRABZONSPOR

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.



LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.



SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.



İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 46 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi. İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 63 golüne karşılık, Trabzonspor 47 gol kaydetti.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

FATİH TERİM'İN TRABZONSPOR MAÇLARI

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bordo-mavililer ile bugüne kadar 29 maçta karşı karşıya geldi. Terim, ilk olarak 25 Ekim 1987'de MKE Ankaragücü'nü çalıştırırken, Karadeniz ekibi ile karşılaştı. Mücadeleyi Trabzonspor 3-2'lik skorla kazandı.



Fatih Terim, Trabzonspor'a karşı 25 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Gurbet Kupası olmak üzere toplam 29 kez rakip oldu. Deneyimli teknik adam, bu maçların 25'inde Galatasaray, 4'ünde de MKE Ankaragücü'nün başındaydı. Terim'in takımları 14 kez galip ayrılırken, 6 kez rakibine mağlup oldu. 9 maç ise beraberlikle sona erdi.



Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce 21 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Gurbet Kupası olmak üzere Karadeniz ekibi ile oynadığı 25 müsabakanın 13'ünü kazanırken, 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı.



