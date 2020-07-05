İkisine de yaramadı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar çekişmeli geçen ligde tutunma mücadelesinde dün kritik bir maç oynandı. BtcTürk Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği ile berabere kalırken, iki takım da ligde kalma şanslarını son 4 haftaya bıraktılar. Pozisyon açısından ilk yarısı oldukça kısır geçen maçın ikinci devresinde daha hareketli dakikalar yaşandı.61'de Yeni Malatyaspor baskısında Robin Yalçın'ın pasında pozisyona giren Donald'ın vuruşu kaleciden döndü.Gençlerbirliği karşısında bir puana razı gelen Yeni Malatyaspor son 15 maçında sadece 1 kez kazanmayı başardı ve 6 puan topladı.