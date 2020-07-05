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İkisine de yaramadı

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı. sahasında ile berabere kalırken, ikinci yarıda karşılıklı birer top direkten dönünce maçtan gol sesi çıkmadı

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
İkisine de yaramadı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar çekişmeli geçen ligde tutunma mücadelesinde dün kritik bir maç oynandı. BtcTürk Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği ile berabere kalırken, iki takım da ligde kalma şanslarını son 4 haftaya bıraktılar. Pozisyon açısından ilk yarısı oldukça kısır geçen maçın ikinci devresinde daha hareketli dakikalar yaşandı. 53'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin kornerinde Flavio'nun kafa vuruşu yan direkten döndü. 61'de Yeni Malatyaspor baskısında Robin Yalçın'ın pasında pozisyona giren Donald'ın vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Fofana'nın şutu da üst direkte patladı ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

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Gençlerbirliği karşısında bir puana razı gelen Yeni Malatyaspor son 15 maçında sadece 1 kez kazanmayı başardı ve 6 puan topladı.

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İkisine de yaramadı
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