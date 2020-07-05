Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Osmanlıspor 3 -2 Cesar Grup Ümraniyespor (MAÇ SONUCU)

3 -2 (MAÇ SONUCU)

. 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Ankara ekibi sahasında konuk ettiği rakibini 3-2 mağlup etti.

AA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 22:23 ABONE OL
Osmanlıspor 3 -2 Cesar Grup Ümraniyespor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, sahasında ağırladığı Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Osmanlıspor: 3 - Cesar Grup Ümraniyespor: 2

Stat: Osmanlı

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Selahattin Altay

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican, Mertan Caner Öztürk (Dk. 87 Okan Deniz), Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Doğukan Efe (Dk. 74 Halil İbrahim Esen), Ayuk, Erdem Çetinkaya (Dk. 71 Todorovic (Dk. 87 Oğuz Yıldırım)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis (Dk.71 Mujan), Serkan Göksu (Dk. 46 Bahadır Taşdelen) , Erdem Seçgin (Dk. 71 Mücahit Can Akçay), Hasic, Akabueze, Gimbert

Goller: Dk. 28 Doğukan Efe, Dk. 60 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan), Dk. 72 Alaaddin Okumuş (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 45+2 Gimbert, Dk. 87 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ayuk, Dk. 46 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 63 Mehmet Yiğit, (Osmanlıspor), Dk. 67 Erdem Seçgin (Cesar Grup Ümraniyespor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberleri | 2020 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte sigara fiyat listesi
A101 9 Temmuz 2020 kataloğu ile haftanın fırsatlarına göz atın! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirimler
Son dakika: Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, o ismi Survivor eleme adayı belirledi!
Bu gece 5 Temmuz 2020 Ay tutulması ne zaman başlıyor, saat kaçta gerçekleşecek? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi nasıl olacak?
Yunanlılar Türkleri mumla arıyor: 1 Türk, 7 Avrupalıya bedel!
10 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu Cuma BİM aktüel kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyat!
Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Büyük takım topçusu değil"
SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’
SON DAKİKA - 5 Temmuz 2020 Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum! Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?
Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlıspor 3 -2 Cesar Grup Ümraniyespor (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA