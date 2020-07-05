Pazarlık zamanı! Beşiktaş'ın Welinton teklifi ortaya çıktı

Gelecek sezon için Isimat Mirin ve Enzo Roco'yu
kadrosunda düşünmeyen
Beşiktaş, Domagoj Vida'yı
da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı hedefliyor.
Bu nedenle stopere en az bir oyuncu almayı
planlayan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor
döneminden teknik direktör Sergen Yalçın'ın
talebesi olan Welinton Souza Silva'ya yöneldi. Deneyimli çalıştırıcının geriden oyun kurma ve hızı nedeniyle Brezilyalı savunmacıyı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR
Önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetiminin 31 yaşındaki Welinton için 750 bin Euro bonservis bedeli
önereceği öğrenildi. Tecrübeli stoperin siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakması Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin elini güçlendiriyor. Aytemiz Alanyaspor'la üçüncü sezonunu geçiren Welinton'un sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarilinde sona erecek.
WELİNTON KİMDİR?
Üç sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve kariyeri boyunca 291 maçı bulunan Welinton, futbol hayatının büyük bir bölümünü Brezilya'da geçirdi. Ülkesinde Flamengo ve Coritiba formaları giyen, 31 yaşındaki tecrübeli stoper, Aytemiz Alanyaspor ile 81 maça çıktı. 8 golü olan futbolcu 6572 dakika sahada kaldı. Welinton, bu sezon ise Süper Lig'de 21 maçta görev yaptı, başarılı futbolunu iki golle süsledi.
ATEŞLEYİCİ GÜÇ BURAK YILMAZ
Avrupa kupalarına gitmek için riskli konumda bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın geriye kalan 5 maçı da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Yalçın'ın takım içindeki en büyük ateşleyicisi ise Kaptan Burak Yılmaz.
Tecrübeli forvetin, takımla yaptığı son konuşmada, "Herkes dişini sıksın. Bize yakışır şekilde, elimizden gelenin en iyisini yapalım ve ligi bitirebileceğimiz en yüksek noktada tamamlayalım" dediği öğrenildi.
BAŞKAN, KRİTSYUK'A SOĞUK BAKIYOR!
Beşiktaş, transfer komitesi, Krasnodar'da forma giyen Stanislav Kritsyuk ile yıllık 800 bin Euro
karşılığında prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu transfere soğuk baktığı öğrenildi. Çebi'nin mali koşullar ve bu sezon yedek kalması nedeniyle Rus kaleciye olumsuz yaklaştığı
son kararın Sergen Yalçın'la yapılacak toplantıya bırakıldığı belirtildi.