Pazarlık zamanı! Beşiktaş'ın Welinton teklifi ortaya çıktı

Gelecek sezon içinkadrosunda düşünmeyenBeşiktaş, Domagoj Vida'yıda iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı hedefliyor.Bu nedenle stopere en az bir oyuncu almayıplanlayan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspordöneminden teknik direktör Sergen Yalçın'ıntalebesi olan Welinton Souza Silva'ya yöneldi.Önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetiminin 31 yaşındakiönereceği öğrenildi. Tecrübeli stoperin siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakması Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin elini güçlendiriyor.Üç sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve kariyeri boyunca 291 maçı bulunan Welinton, futbol hayatının büyük bir bölümünü Brezilya'da geçirdi. Ülkesinde Flamengo ve Coritiba formaları giyen, 31 yaşındaki tecrübeli stoper, Aytemiz Alanyaspor ile 81 maça çıktı. 8 golü olan futbolcu 6572 dakika sahada kaldı. Welinton, bu sezon ise Süper Lig'de 21 maçta görev yaptı, başarılı futbolunu iki golle süsledi.Avrupa kupalarına gitmek için riskli konumda bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın geriye kalan 5 maçı da kazanmanın hesaplarını yapıyor.Tecrübeli forvetin, takımla yaptığı son konuşmada, "Herkes dişini sıksın. Bize yakışır şekilde, elimizden gelenin en iyisini yapalım ve ligi bitirebileceğimiz en yüksek noktada tamamlayalım" dediği öğrenildi.Beşiktaş, transfer komitesi, Krasnodar'da forma giyen Stanislav Kritsyuk ilekarşılığında prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu transfere soğuk baktığı öğrenildi.son kararın Sergen Yalçın'la yapılacak toplantıya bırakıldığı belirtildi.