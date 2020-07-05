Taraftar yok, olay çok

Türkiye'de pandemi sonrası seyircisiz oynanan futbol maçlarında olay eksik olmuyor. Son olarak Denizli-Gaziantep (0-1) maçında ev sahibi kulübün başkanıDenizlisporlu Mustafa Yumlu da Rumen hocayı soyunma odası koridorlarında kovaladı.Bir önceki hafta Sivas-Kayseri karşılaşmasında Kayserisporlu yönetici Süleyman Akın gol sevincini abarttığı için kendisini uyaran Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın üzerine yürümüştü. Alanyaspor- Trabzonspor mücadelesinde iki takım yöneticileri tartışmıştı.Pandemi sonrası oynanan 4 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi feshedildi. Son olarak Gaziantep FK'ya kaybeden Ege ekibi, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Uygun ile yollarını ayırarak üçüncü teknik direktörüne veda etmiş oldu.Başarısızlıkta biletin önce hocaya kesilmesine bir örnek de Denizlispor'da yaşanırken, Bülent Uygun ile birlikte bu sezon Süper Lig'de teknik direktör değişimi 22'ye çıktı.