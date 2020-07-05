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Taraftar yok, olay çok

Pandemi nedeniyle tribünler boş olsa da gerginlik eksik olmuyor. Futbolcular ve teknik heyetler saha içinde, yöneticiler ise protokolde sinirlerine hakim olamayınca ortaya hiç istenmeyen görüntüler çıkmaya devam ediyor...

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Taraftar yok, olay çok
Türkiye'de pandemi sonrası seyircisiz oynanan futbol maçlarında olay eksik olmuyor. Son olarak Denizli-Gaziantep (0-1) maçında ev sahibi kulübün başkanı Ali Çetin, sevinci abartan Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'ya su şişesi fırlattı. Denizlisporlu Mustafa Yumlu da Rumen hocayı soyunma odası koridorlarında kovaladı.
Bir önceki hafta Sivas-Kayseri karşılaşmasında Kayserisporlu yönetici Süleyman Akın gol sevincini abarttığı için kendisini uyaran Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın üzerine yürümüştü. Alanyaspor- Trabzonspor mücadelesinde iki takım yöneticileri tartışmıştı. Medipol Başakşehir- Ankaragücü arasında oynanan 28.hafta maçında ise Demba Ba'ya su şişesi atılmıştı.

UYGUN GİTTİ KARTOP GELDİ
Pandemi sonrası oynanan 4 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi feshedildi. Son olarak Gaziantep FK'ya kaybeden Ege ekibi, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Uygun ile yollarını ayırarak üçüncü teknik direktörüne veda etmiş oldu. Yerine ise yardımcı antrenör Levent Kartop getirildi.

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Başarısızlıkta biletin önce hocaya kesilmesine bir örnek de Denizlispor'da yaşanırken, Bülent Uygun ile birlikte bu sezon Süper Lig'de teknik direktör değişimi 22'ye çıktı.

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