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1-4 | MAÇ SONUCU

'nın 34'üncü haftasında ile şampiyonluk yarışı mücadelesi veren deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Katalan ekibinin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 01:02 ABONE OL
Villarreal 1-4 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren Barcelona deplasmanda Villarreal'i 4-1 mağlup etti.

Katalan ekibinin gollerini 4. dakikada Pau Torres (k.k), 20. dakikada Luis Suarez, 45. dakikada Antoine Griezmann ve 87. dakikada Ansu Fati kaydetti.

Villarreal'in tek golünü 14. dakikada Gerard Moreno attı. Barcelona'da Messi, 2. ve 3. golün asistini yaptı.

TAKİP SÜRDÜ

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sinde takibini sürdürdü. Villarreal 54 puanla 5. sırada kaldı.

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Villarreal 1-4 Barcelona | MAÇ SONUCU
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