Villarreal 1-4 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren Barcelona deplasmanda Villarreal'i 4-1 mağlup etti.
Katalan ekibinin gollerini 4. dakikada Pau Torres (k.k), 20. dakikada Luis Suarez, 45. dakikada Antoine Griezmann ve 87. dakikada Ansu Fati kaydetti.
Villarreal'in tek golünü 14. dakikada Gerard Moreno attı. Barcelona'da Messi, 2. ve 3. golün asistini yaptı.
TAKİP SÜRDÜ
Barcelona bu sonuçla lider Real Madrid'in 4 puan geriReal Madrid deplasmanda Athletic Bilbao’yu devirdi!
sinde takibini sürdürdü. Villarreal 54 puanla 5. sırada kaldı.