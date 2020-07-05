Zirveye BAğlı

Bu sezonki performansı ile parmak ısırtan Demba Ba, ligdeki 11. golünü dün kaydetti. Gençlerbirliği maçı ile başladığı gollerine Kayseri, Kasımpaşa (2), Yeni Malatya, Sivas, Beşiktaş, G.Antep, Göztepe, Trabzon ile devam eden 35 yaşındaki Senegalli golcü dün de Antalya ağlarını havalandırdı.Golüyle takımını öne geçiren Demba Ba, çok kritik bir virajı döndüklerini söyledi. Takım halinde iyi oynadıklarını söyleyen Senegalli oyuncu "Burda alınan galibiyet çok önemliydi. Temmuz sıcağında oynadık, 3 puanı aldık. Takımımla gurur duydum. Geçtiğimiz yıllarda yaşananlar artık geride kaldı. Biz artık önümüzdeki maçlara bakıp başarıya ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, kariyerinde 3. kez Antalyaspor ağlarını sarstı… Deneyimli golcü daha önceki iki golünü Beşiktaş forması giyerken kaydetmişti.Maçın 38. dakikasında Sinan Gümüş'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Alexandru Epureanu cezalı duruma düştü. 33 yaşındaki stoper, takımının salı günü Denizlispor ile oynayacağı maçta sahada olamayacak.Medipol Başakşehir, 2015-16'dan bu yana Antalyaspor'un kâbusu oldu. İstanbul ekibi rakibi ile deplasmanda karşı karşıya geldiği son 5 maçta da kazanarak Antalyaspor'a evinde sevinme imkanı vermedi.Antalyaspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisine nokta koyan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, çok kritik bir virajı döndüklerini söyledi. Buruk şöyle devam etti: "İstediğimiz oyunu oynadık ve galip geldik; kazanmak için her şeyim-i zi verdik.Takımda gerçekten çok büyük bir inanmışlık var ve bu sezon şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız.Antalyaspor'un golcüsü Adis Jahovic, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi. Takımının yediği ilk gol öncesinde Lukas Podolski'nin sakatlanıp saha dışına çıktığında hakemin Başakşehir'in korner kullanmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi. Oyuncu değiştiremediklerini ve bu nedenle eksik kaldıklarını da belirten Jahovic,yorumunu yaptı. Amilton ise şunları söyledi: "