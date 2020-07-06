Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki zorlu mücadele iki takım açısından da son derece kritik. Beşiktaş kazanarak dördüncü sıraya tırmanmak, Kayserispor ise 3 puana ulaşıp ateş hattında nefes almak istiyor.

Sergen Yalçın yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş 50 puanla beşinci sırada yer alırken, Prosinecki'nin öğrencileri ise 28 puanla 17. durumda.

Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Kayserispor: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan, Sapunaru, Kvrzic, Pedro, Camhanharo, Kravets, Enver Cenk.

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Ruiz, Gökhan, Atiba, Elneny, Necip, Lens, Diaby, Burak.

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLARDA EV SAHİBİ ÖNDE...

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım Kayseri'de 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

KAYSERİ SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE...

Bu sezon Süper Lig'e veda eden takımlar arasında yer almamak adına mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maçını kazanmak istiyor. Ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 iç saha maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem seriyi sürdürmek hem de kümede kalma umutlarını iyice artırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart cezalıları Bernard Mensah ile Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor.

EN ÖNEMLİ KOZU BURAK YILMAZ...

Son haftaların formda ekibi Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta da tek hedef galibiyet. Kalan 5 maçta 15 puan almayı hedefleyen Beşiktaş, Kayseri deplasmanında mutlak galibiyet arıyor. Beşiktaş'ta Kayserispor maçında en önemli koz, son 2 maçta 2 gol atıp 4 asist yapan Burak Yılmaz olacak. Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Burak, son maçlarda oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adeta istim üstünde.