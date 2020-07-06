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Bizi affetsinler!

Teknik Direktörü karşılaşma sonu taraftara seslendi: "Biliyorum ki sevinçlerimiz de üzüntülerimiz de bizim elimizde.. Bizi affetsinler... Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştırmaya çalışacağız. Feghouli'nin atılmasına itirazımız yok. Kırmızı haklı"

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Bizi affetsinler!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 yenildikleri Trabzonspor maçı sonrası şunları söyledi: "65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Feghouli hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü. Feghouli'nin atılmasına itiraz yok. Haklı bir kırmızı kart! Ama arkasından basana kırmızı çıkar mıydı, bize olunca çıkmaz tabii! Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki, üst üste gelir. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum. Sevincimiz kadar, üzüntülerimiz de bizim elimizde ve derin. Bizi affetsinler bu sene. Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa başımıza geldi. Diğer takımlar da bize yetişti, işimiz zorlaştı."

A BENİM B FATİH TERİM!
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında da önemli açıklamalar yaptı. Terim, "Her sene en iyisini yapmış, en fazla şampiyon olmuş, en başarılı olmuş bir kulübün gerektiği zaman kayıpları da aynı şekilde karşılaması gerekiyor. Daha 4 maç var. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "G.Saray'ın başarısız olduğunu düşünüyor musunuz. Bunun iki önemli nedeni sizce nelerdir" sorusuna da, "Düşünüyorum. Sebep A benim. Sebep B Fatih Terim" yanıtını verdi.

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Terim bu sezon 6 derbi maçta sadece bir kez kazanırken 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. F.Bahçe ile 0-0 berabere kalıp 3-1 yendi. Beşiktaş'a 0-0 ve 1-0'lık skorlarla diş geçiremedi. Trabzon'la ilk maçta 1-1 berabere kaldı, dün rakibine 2-0 yenildi.



MAÇ SONU DOSTLUK
Karşılaşma sonrası iki takım oyuncuları birbirleri ile sarmaş dolaş oldu.

EN KÖTÜ SERİ EGALE EDİLDİ
Süper Lig'de son 5 maçında 4 beraberlik (Sivas, Beşiktaş, G.Antep, Başakşehir), 1 yenilgi (Rize) alan Galatasaray, dün Trabzonspor'a da boyun eğdi. Terim yönetiminde daha önce Kasım 2003-Ocak 2004 arasında 6 maçı kazanamayan sarı-kırmızılılar, bu kötü seriyi egale etti.

SERİ: KENDİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ!
Galatasaraylı Seri karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Pandemi öncesi ve sonrası inanılmaz fark var. Belki de kendimizi de eleştirmeliyiz. İstediğimiz gibi oynayamıyoruz. Galatasaray'ın böyle olmaması gerekiyor."

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