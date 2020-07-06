alatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 yenildikleri Trabzonspor maçı sonrası şunları söyledi:Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes.Feghouli'nin atılmasına itiraz yok. Haklı bir kırmızı kart!Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki, üst üste gelir. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum. Sevincimiz kadar, üzüntülerimiz de bizim elimizde ve derin. Bizi affetsinler bu sene. Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa başımıza geldi.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında da önemli açıklamalar yaptı. Terim, "Her sene en iyisini yapmış, en fazla şampiyon olmuş, en başarılı olmuş bir kulübünDaha 4 maç var. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "G.Saray'ın başarısız olduğunu düşünüyor musunuz. Bunun iki önemli nedeni sizce nelerdir" sorusuna da, "Düşünüyorum. Sebep A benim. Sebep B Fatih Terim" yanıtını verdi.Terim bu sezon 6 derbi maçta sadece bir kez kazanırken 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. F.Bahçe ile 0-0 berabere kalıp 3-1 yendi. Beşiktaş'a 0-0 ve 1-0'lık skorlarla diş geçiremedi. Trabzon'la ilk maçta 1-1 berabere kaldı, dün rakibine 2-0 yenildi.Karşılaşma sonrası iki takım oyuncuları birbirleri ile sarmaş dolaş oldu.Süper Lig'de son 5 maçında 4 beraberlik, 1 yenilgialan Galatasaray, dün Trabzonspor'a da boyun eğdi. Terim yönetiminde daha öncearasındasarı-kırmızılılar, bu kötü seriyi egale etti.Galatasaraylı Seri karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Pandemi öncesi ve sonrası inanılmaz fark var. Belki de kendimizi de eleştirmeliyiz. İstediğimiz gibi oynayamıyoruz. Galatasaray'ın böyle olmaması gerekiyor."