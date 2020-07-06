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Bunun adı ihanet!

Alanyaspor maçı öncesi G.Saray’da sarı, kırmızı kart cezalısı durumuna düştü. Cezayirli’nin gördüğü kırmızı, taraftardan büyük eleştiri aldı

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Bunun adı ihanet!
Üst üste gelen sakatlıkların ardından bir de Onyekuru'nun gidişiyle büyük şok yaşayan Aslan, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi de iki futbolcusunu cezaya kurban verdi. Saracchi, 18. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulün ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Feghouli ise 32'de Da Costa ile girdiği mücadelede kızardı. Yıldız futbolcunun gördüğü kart sarı-kırmızılılar tarafından ihanet olarak değerlendirildi.

TARAFTAR ÇILDIRDI
Feghouli kırmızı kart ile takımı sattı, hocayı sattı. Belki de Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyişimizin sebebi olacak bu kırmızı..
Yazıklar olsun.
Feghouli'nin bu sorumsuzluğu cezasız bırakılmamalı. Saysan 10 tane eksik var takımda. Her hafta bin tane sıkıntı ile uğraşılıyorken yaptığı bu amatörlüğü karşılıksız kalmamalı.
Lamı cimi yok, bunun adı ihanettir, hainliktir.

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Bunun adı ihanet!
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