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görmedi VAR devreye girdi!

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Cüneyt Çakır görmedi VAR devreye girdi!
Dk. 19
Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa yükselmeye çalışan Da Costa, Donk'un müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzon penaltı bekledi, VAR'dan da uyarı gelmedi.



Dk. 32
Feghouli'nin, kendisine yapılan faulün ardından Da Costa'ya müdahalesine Çakır 'devam' dedi. VAR'dan gelen uyarı ile pozisyon tekrar izlendi ve G.Saraylı oyuncu kırmızı gördü.



Dk. 37
Sörloth, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı gol vuruşu esnasında Donk'un arkadan müdalesiyle yerden kalkamadı. Çakır VAR incelemesinin ardından penaltı verdi.



Dk. 90
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Hüseyin Türkmen'in faulüyle ceza sahasında yerde kaldı. Cüneyt Çakır, bu kez VAR'a gerek duymadan penaltı noktasını gösterdi.

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Cüneyt Çakır görmedi VAR devreye girdi!
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