Fantastik dörtlü!

Özellikle teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından hücumda olumlu bir ilerleme kat eden Beşiktaş'ta ileri dörtlünün uyumu dikkat çekiyor.ve Adem Ljajic'in yokluğunda onun bölgesini dolduran, siyah-beyazlıların son dönemdeki çıkışında önemli rol oynadı. Bu futbolcular, son iki karşılaşmada atılan 8 golün 7'sine doğrudan katkı sağladı.Avrupa kupalarını hedefleyen Beşiktaş, bugün deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'a konuk olacak. İyi bir form grafiği yakalayan her iki takım da son iki maçlarından galibiyetle ayrıldı.10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor'un sahasında oynanan maçlarda Beşiktaş'a karşı 9'a 6 üstünlüğü bulunuyor. Kartal'da cezalı Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Douglas ile Ljajic ve Umut Nayir kadroda yok.