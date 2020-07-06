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Fantastik dörtlü!

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Fantastik dörtlü!
Özellikle teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından hücumda olumlu bir ilerleme kat eden Beşiktaş'ta ileri dörtlünün uyumu dikkat çekiyor. Burak Yılmaz, N'Koudou, Lens ve Adem Ljajic'in yokluğunda onun bölgesini dolduran Diaby, siyah-beyazlıların son dönemdeki çıkışında önemli rol oynadı. Bu futbolcular, son iki karşılaşmada atılan 8 golün 7'sine doğrudan katkı sağladı. Kaptan Burak Yılmaz, 2 gol ve 4 asistle alınan farklı galibiyetlerde başrol oynadı.

AVRUPA AŞKINA
Avrupa kupalarını hedefleyen Beşiktaş, bugün deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'a konuk olacak. İyi bir form grafiği yakalayan her iki takım da son iki maçlarından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bugüne kadar 44 kez karşılaştığı rakibini 23 kez yenerken sarıkırmızılılar 11 galibiyet aldı. 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor'un sahasında oynanan maçlarda Beşiktaş'a karşı 9'a 6 üstünlüğü bulunuyor. Kartal'da cezalı Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Douglas ile Ljajic ve Umut Nayir kadroda yok.

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