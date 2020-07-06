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3-1 (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 20:32 ABONE OL
Fatih Karagümrük 3-1 Boluspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1 yendi.

Müsabakanın 45. dakikasında Boluspor adına Bilal Kısa'nın kullandığı penaltıyı Fatih Karagümrük kalecisi Aykut Özer kurtardı.

Fatih Karagümrük: 3 - Boluspor: 1

Stat: Vefa

Hakemler: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)

Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer (Dk. 86 Kidric), Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Seth (Dk. 52 Melih Okutan), Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak

Goller: Dk. 10 Zeki Yıldırım, Dk. 77 Ndao, Dk. 80 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 35 Sabo, Dk. 90+2 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 22 Seth, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

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Fatih Karagümrük 3-1 Boluspor (MAÇ SONUCU)
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