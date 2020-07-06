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Feghouli: yenilgisi benim hatamdan kaynaklanıyor

'in 30. haftasında , evinde konuk ettiği 'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın ilk yarısında gören Feghouli, hesabından yaptığı açıklamayla, "Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 22:35 Son Güncelleme: 6.7.2020 22:36 ABONE OL
Feghouli: Trabzonspor yenilgisi benim hatamdan kaynaklanıyor

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Feghouli, 3-1'lik mağlubiyeti üstlendi.

Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre; Feghouli'nin kırmızı kartı Galatasaray tarafından cezası bırakılmayacak. Sarı kırmızılılar, Feghouli'ye 30 ila 40 bin euro arasında bir para cezası verecek.

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Feghouli: Trabzonspor yenilgisi benim hatamdan kaynaklanıyor
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