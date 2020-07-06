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İnatçı bir şehiriz

: “Şampiyon oluruz olmayız ama sonuna kadar kovalayacağız. Daha ne kazandık ne de kaybettik, bu bir süreç.”

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
İnatçı bir şehiriz
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yarışı sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi. Bordo-mavili camiayı sağduyulu olmaya da davet eden Çimşir, şu ifadeleri kullandı: "Oyunun başında önde baskı istedik. Genel olarak galibiyet sevindirici. Rakip eksik kaldıktan sonra 2. gol sonrası daha güvenli oyun oynamalıydık. Gereksiz uzun topa döndük. Kaybedecek bir şey olunca stres olur. Ama bu kaygıyı yönetmek önemli. Biz de bunu yapmalıyız. Hepimiz profesyoneliz. Artık 4 tane maçımız var. Tek tek gideceğiz. Biz şehir olarak inatçıyız. Oluruz olmayız ama sonuna kadar kovalayacağız. Bu bir süreçtir. Şampiyonluğu ne kaybettik ne de kazandık şu anda."

Manuel da Costa sarı kart cezalısı
Bordo-mavililer, Antalyaspor maçı öncesinde bir fire verdi… Karşılaşmanın 29. dakikasında Feghouli'nin kırmızı kart görmesinden önce rakibine müdahale eden Manuel da Costa sarı kart görürken çarşamba günü oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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