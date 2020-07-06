İnatçı bir şehiriz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yarışı sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi. Bordo-mavili camiayı sağduyulu olmaya da davet eden Çimşir, şu ifadeleri kullandı:Genel olarak galibiyet sevindirici. Rakip eksik kaldıktan sonra 2. gol sonrası daha güvenli oyun oynamalıydık.Biz de bunu yapmalıyız. Hepimiz profesyoneliz. Artık 4 tane maçımız var. Tek tek gideceğiz.Bordo-mavililer, Antalyaspor maçı öncesinde bir fire verdi… Karşılaşmanın 29. dakikasında Feghouli'nin kırmızı kart görmesinden önce rakibine müdahale eden Manuel da Costa sarı kart görürken çarşamba günü oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.