Konya hayata döndü

SÜPER Lig'de ateş hattından kaçmaya çalışan İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf ev sahibi oldu. Özellikle ilk yarıda pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmada ikinci yarıda da tempo düşüktü. Tam puanlar paylaşıldı derken uzatma anlarında ceza sahasında top Talbi'nin eline çarpınca Konyaspor penaltı kazandı. 90+4'te topun başına geçen Farouk Miya ağları havalandırıp takımına altın değerinde 3 puanı kazandırdı. Bu sonuçla Konya puanını 30 yaptı ve 14. sıraya yükseldi. 29 puanda kalan Rize ise 16. sıraya düştü.